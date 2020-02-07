Китай уличили в повторении ошибок прошлой эпидемии — Пекин смог бы сдержать распространение нового смертельного коронавируса, если бы извлек уроки из распространявшейся в 2002-2003 годах так называемой атипичной пневмонии. Об этом пишет The Guardian.

В материале отмечается, что смерть врача Ли Вэньляна, который одним из первых пытался рассказать о вспышке вируса в конце 2019 года, вызвала скандал и недовольство жителей Китая. В этой связи китайские власти, вероятно, уволят нескольких местных чиновников, чтобы немного успокоить население, однако это не решит реальную проблему несвободы слова в стране.

Автор статьи Верна Ю пишет, что граждане Китая пользуются еще меньшими свободами, чем 17 лет назад. Так, во время вспышки коронавируса тяжелого острого респираторного синдрома (SARS, атипичная пневмония) именно одному из врачей удалось привлечь внимание к проблеме. Однако в этот раз Ли Вэньляна и его коллег заставили подписать обязательства не раскрывать дальнейшую информацию о вирусе, подчеркивается в материале.