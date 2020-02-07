Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 20:06

Иногда новостные ленты стран бывшего СССР, включая Южный Кавказ, напоминают фронтовые сводки – застрелили, зарезали, тяжело ранили... Убивают и калечат друг друга ревнивые супруги, собутыльники, соседи, студенты и даже школьники... Всплеск убийств на бытовой почве на постсоветском пространстве, впрочем, как и во всем мире, начался не сегодня и даже не вчера – первые сообщения о внезапно возросшей агрессивности рядовых граждан стали появляться 1970-1980-е годы, а самой страшной их разновидностью явилась поножовщина в молодежной среде. Основные причины участившихся преступлений такого рода, во всяком случае в нашем регионе, на мой взгляд, две – возврат к замшелым традициям мести, которые учат никогда не прощать даже малейшие обиды и всегда доминировать над другими, а также настигшие нас накануне нового века малообразованность и общее бескультурье, диктующие постоянную борьбу за самореализацию, свое место под солнцем.

В ход пошли и жестокие законы криминального мира. Вроде бы воровской кодекс приказал долго жить, но, оказывается, свой след в психике людей оставил. Именно отсюда ничем не оправданная агрессивность подростков, которые при этом ни о какой воровской карьере и не помышляют. Лихие 90-е годы эту ситуацию не только не исправили, но еще более усугубили - все человеческие пороки вылезли на свет Божий разом, вместе. Что касается дня сегодняшнего, то, на первый взгляд, если судить по официальной статистике, ситуация, несомненно, сложная, но далеко не драматичная: доля убийств на фоне других преступлений в странах Южного Кавказа умеренно высокая – от 2,1 в Азербайджане, до 2,5 убийства год на 100 000 человек в Грузии и Армении. Это, конечно, выше, чем в среднем по Европе, где показатель колеблется от 0,4 до 1,8 на 100 000 человек. В мировом рейтинге по убийствам вообще много чего любопытного – например, в мафиозно-темпераментной Италии, со всеми ее каморрами и коза-нострами, убивают в год 0,6 человека на 100 000, а в сдержанной и хладнокровной Финляндии – 1,5. Ау, горячие финские парни, вы что, на самом деле так горячи? Удивительно и то, что в культурных и цивилизованных европейских странах Балтии уровень убийств выше, чем у нас на Кавказе: в Эстонии - 3,19, в Латвии – 3,36, в Литве - 5,2. Вероятно, это имеет не вполне политкорректное, но реалистичное объяснение: столь высокие цифры связаны со значительным процентом русскоязычного населения. А Россия, между прочим, безусловный лидер по убийствам на постсоветском пространстве – 10,8 на 100 000 в год. Парадоксов еще немало: спокойные и невозмутимые белорусы убивают больше, чем вспыльчивые грузины, азербайджанцы и армяне – 3,5 человека на 100 000 населения. Удивили и законопослушные турки – 4,3. В общем, даже поверхностный обзор последнего рейтинга таких преступлений за 2020 год наглядно показывает отставание стран Южного Кавказа от Европы, Канады, Австралии, Японии, Сингапура, где либо почти не убивают, либо убивают совсем не много.

Конечно, мы можем себя успокоить, что с точки зрения убийств мы живем в раю в сравнении с Латинской Америкой – вот где масштабы и размах! Там, даже в более цивилизованных и культурных странах вроде Аргентины и Уругвая, убивают значительно больше, чем в нашем Закаказье, – 6 и 7,6 человека на 100 000 человек населения. А уж в менее развитых в плане образования и культуры Мексике и Бразилии дела совсем плохи – 19 и 29 убийств на 100 000 человек. В общем, у нас все не так уж и катастрофически – с точки зрения статистики. Но почему тогда не оставляет тревога, страх за своих близких? Почему, когда читаешь эти – как выясняется, не слишком частые, сообщения – падаешь духом: «Ну вот, опять». И это не просто эмоции, у такого ощущения есть четкая причина – непредсказуемость. Убийства на Южном Кавказе – явление, которое невозможно предугадать. Большинство убийц - не бандиты, не преступники, обычные наши с вами сограждане. Люди, совершившие убийство сегодня вечером, не помышляли ни о чем таком даже сегодня утром. А потом – бац, что-то случилось, возник конфликт, мозги отключились, гнев затмил глаза - и все… А потом соседи долго недоумевают и говорят в интервью: «Он был такой спокойный, неконфликтный, что с ним случилось?». А то и случилось, что главная причина убийств на Кавказе – плохое воспитание и абсолютное неумение сдерживать свои эмоции. С этой точки зрения ситуация намного лучше обстоит даже в странах, где количество убийств значительно выше. Там в основном они носят криминальный характер – разборки бандитских группировок, борьба за рынок сбыта у наркодельцов, обычные воровство и грабежи и т.д. Если вы живете в Мексике, то у вас есть нехитрый набор правил, соблюдение которых позволит вам долго жить – не иметь дел с бандами, не связываться с наркокартелями, не селиться в трущобах и, если уж приставили нож к горлу с требованием отдать какой-нибудь гаджет – не делайте глупостей и не сопротивляйтесь. Смартфон и планшет вы еще купите, а жизнь – вряд ли.

А вот в нашем регионе нет никаких таких правил по той простой причине, что невозможно определить, какая категория граждан более склонна к убийствам. Образ жизни – ничего не значит. Можно носить очки с двойным стеклом и писать диссертацию о лунных фазах, а потом выйти в магазин и вас зарежут из-за незначительной перепалки у кассы. Или можно быть порядочной девушкой, честно выйти замуж, а потом вашему мужу померещится, что вы слишком пристально смотрите на соседского парня, и супруга получит пулю в лоб. Возможно, после этого ревнивый муж покончит жизнь самоубийством, но погибшей от этого вряд ли полегчает. Самое страшное – школа, подростки с плохим воспитанием и буйными гормонами, это самое ужасное сочетание из всех возможных. Драка с применение ножа может возникнуть где угодно, когда угодно и по самому незначительному поводу. Не работает даже самое-самое железное правило как цивилизованного, так и отсталого мира: хочешь жить без неприятностей – не живи в плохом районе. Даже это ничего не значит – убийств в престижных районах не меньше, чем в бедных. В Тбилиси, например, самые опасные с точки зрения поножовщины школы – как раз в центральных, элитных районах. Там, где учатся плохо воспитанные подонки из богатых семей – самая опасная категория, которой убить человека все равно что наступить на таракана. Отсюда вывод: ситуация в кавказских странах страшна не тем, что много убивают (убивают мало, но под угрозой), а тем, что нож и пистолет пускают в ход кто угодно, где угодно и когда угодно. Это такая своеобразная лотерея – попадешь в не то время в не то место или обойдется... Ощущение не из приятных, особенно когда касается детей. А уж иметь сына в возрасте от 15 до, минимум, 20 лет - это вообще приключение...