Депутата Хайруллина похоронили в Татарстане

В Татарстане сегодня проводили в последний путь депутата Госдумы РФ Айрата Хайруллина, который погиб накануне в результате жесткой посадки вертолета Bell 407 на лед Камы.

Церемония прощания прошла утром в Татарской государственной филармонии имени Тукая в Казани, на ней присутствовали сотни людей.

Похоронили Хайруллина на мусульманском кладбище в его родном поселке Мирный, рядом с могилой матери.

Напомним, трагическое ЧП произошло недалеко от города Лаишево в Татарстане. На борту находились три человека, однако погиб только Хайруллин. Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».