В мероприятии приняли участие видные общественные деятели, представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи, дипломатических миссий.

Накануне в Баку во Дворце Гейдара Алиева прошел праздничный вечер видного исполнителя и композитора, народного артиста, посла Азербайджана в России Полада Бюльбюльоглу, посвященный его 75-летию.

На открытии вечера гостям был представлен видеоматериал о многолетней творческой деятельности Полада Бюльбюльоглу. Ведущий вечера, директор ASAN Radio Эмин Мусави рассказал о большом вкладе Полада Бюльбюльоглу в развитие национальной культуры, о многогранной успешной деятельности в области эстрадного и классического искусства, сферы кинематографа, в различные годы - в качестве директора Азербайджанской государственной филармонии, генерального директора ТЮРКСОЙ, депутата Милли Меджлиса, министра культуры и посла Азербайджана в России.

В концертной программе Полад Бюльбюльоглу в сопровождении эстрадного ансамбля под художественным управлением ректора Азербайджанской национальной консерватории, народного артиста Сиявуша Керими исполнил свои хиты. Грандиозный юбилейный вечер прошел при аншлаге и овациях зрителей.