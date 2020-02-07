Премьер-лига: «Карабах» и «Нефтчи» сыграли вничью
Сегодня состоялся центральный матч 16-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги, в котором встречались «Карабах» и «Нефтчи».
Встреча, проходившая в суровых погодных условиях и примерно в равной борьбе, завершилась со счетом 0:0.
Таким образом, отрыв «Карабаха» от «Нефтчи» в 8 очков сохранился. Правда, «Нефтчи» теперь поднялся на 2-е место, опередив «Кешля» на 1 очко.
В другом матче сегодняшнего дня «Сумгаит» дома переиграл «Зиря» (2:1) и поднялся на 4-е место.
Напомним, что вчера «Сабах» со счетом 3:2 обыграл «Габалу», а «Кешля» уступила «Сабаилу» - 0:1.
Турнирное положение:
1. «Карабах» - 35 очков (16 матчей)
2. «Нефтчи» - 27 (16)
3. «Кешля» - 26 (16)
4. «Сумгаит» - 22 (16)
5. «Зиря» - 20 (16)
6. «Сабах» - 16 (16)
7. «Сабаил» - 15 (16)
8. «Габала» - 13 (16).