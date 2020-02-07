В Сальян введены особые подразделения МВД

В Сальянском районе размещены силы полка полиции быстрого реагирования. Об этом журналистам заявил глава пресс-службы МВД Эхсан Захидов.

По его словам, информацию об этом МВД распространило еще несколько дней назад.

«В связи с выборами министр подписал приказ о том, чтобы с 8 по 11 февраля для обеспечения общественного порядка и безопасности МВД перешло на усиленный режим работы и было увеличено число пост-патрульных нарядов», - сказал он.

Отметим, что накануне в социальных были распространены видеокадры конфликтной ситуации, которая возникла в Сальянском районе между кандидатами в депутаты Фазаилом Агамалы и Кямилем Мусави.