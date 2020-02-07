«Напряженная игра получилась. Команды играли по-разному, но чувствовалось, что оба коллектива опасаются друг друга. И «Карабах», и «Нефтчи» заработали по очку. Это справедливый результат.

Поздравляю моего коллегу Физули Мамедова. Я обрадовался, когда он стал главным тренером «Нефтчи». Он очень требовательный специалист».

Гурбану Гурбанову был задан вопрос о погодных условиях. Во время матча было очень холодно, что создавало неудобство как немногочисленным болельщикам, так и представителям СМИ. К тому же игра началась достаточно поздно для зимней поры – в 20:00.

«Погода сказалась на игре, - говорит главный тренер «Карабаха». – Но мы не обсуждали с ПФЛ время начала игры. Смотрели ли мы прогноз погоды, предупреждавший о достаточно низкой температуре? Я не верю в прогноз погоды. На то воля Аллаха.

Если игра начинается попозже, то у игроков в этот день бывает больше времени на подготовку. Можно потренироваться утром. Я сторонник того, чтобы все игры начинались в такое время. Погода – не проблема».

По словам наставника, «Карабах» пока не готов на сто процентов.

«Обычно после зимнего перерыва команда набирает форму после трех-четырех игр. Сейчас некоторые игроки готовы чуть лучше других. Кто-то был травмирован, кто-то чуть дольше отдыхал… Но мы все равно обязаны играть на результат. Футболисты должны проявлять характер. После нескольких матчей будем играть в более динамичный футбол».

Главный тренер «Нефтчи» Физули Мамедов, в свою очередь, заявил, что его команда выполнила установку на матч и выразил надежду, что в будущих играх «Нефтчи» будет побеждать.

«Нет смысла говорить о силе «Карабаха», - говорит Физули Мамедов. - Это сильная команда, у нее сильные игроки. Наши футболисты выполнили установку на матч по максимуму. Они очень хотели победить. И болельщики ждали победы. Жаль, что не получилось их порадовать. Завтра день рождения у нашей фан-группы «Форца Нефтчи». Поздравляю их. Постараемся порадовать их в будущем.