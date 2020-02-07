Россия и Турция провели переговоры по сирийскому Идлибу
Российская делегация прибыла в столицу Турции Анкару на фоне обострения ситуации в Идлибе, где боевики нарушают режим прекращения огня.
Как сообщил турецкий МИД, в течение трех часов стороны обсуждали шаги для продвижения политического процесса в Сирии.
Турцию представлял замглавы МИД Седат Онал, а Россию — его коллега, замминистра Сергей Вершинин. В обсуждениях приняли участие также военные и представители разведслужб.
Окончательного решения принять не удалось, переговоры будут продолжены на следующей неделе.
Напомним, сирийская армия возобновила наступление в Идлибе после того, как боевики атаковали военных специалистов из РФ и Турции. Анкара также перебросила военные подкрепления в контролируемые сирийскими повстанцами районы провинции Идлиб.