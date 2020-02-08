Ас-Сиси обвинил страны региона в нарушении договоренностей по Ливии

Египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси считает, что страны региона нарушили все достигнутые в Берлине договоренности по Ливии, передает ТАСС.

Политик заявил, что его печалит, что страны не стали соблюдать эмбарго на поставки вооружения и наемников.

«Иностранное вмешательство в дела Ливии привело к угрозам, которые не ограничиваются границами ливийского государства», — отметил он.

Ас-Сиси подчеркнул, что в настоящее время наступила критическая стадия ливийского кризиса, которая может обернуться серьезными последствиями для безопасности всего региона. Он уверен, что урегулировать конфликт возможно только политическим путем.