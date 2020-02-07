Норвегию обвинили в нарушении обязательств по Шпицбергену

Посольство России в Норвегии заявило о нарушении Осло своих обязательств по договору о Шпицбергене. Об этом сообщается на официальной странице дипмиссии в Facebook.

Поясняется, что в настоящее время Норвегия нарушает свои обязательства по Договору о Шпицбергене от 2020 года, вынося участки, расположенные в пределах действия договора, «на раунды по распределению лицензий на разработку нефтегазовых ресурсов континентального шельфа».

Отмечается, что из-за игнорирования Норвегией озабоченностей российской стороны главе МИД России Сергею Лаврову пришлось направить соответствующее послание министру иностранных дел Норвегии Ине Серейде.

В посольстве подчеркнули, что Россия не ставит вопрос над норвежским суверенитетом над Шпицбергеном, однако напомнили, что архипелаг получен Осло на условиях, обозначенных в договоре 1920 года.