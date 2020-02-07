В минувшее воскресенье жители 18-квартирного дома в районе Триссур, что в Керале, столице одноименного индийского штата, спокойно легли спать. А поутру, проснувшись, устремились к кранам – кто воды для чая набрать, кто – умыться и почистить зубы. И каково же было их удивление, когда из труб потекла смесь пива, бренди и рома – сильно пахнущая жидкость, содержащая немалый градус.

Штат Керал вообще лидер в Индии по потреблению алкоголя на душу населения. Если остальная страна в год выпивает примерно 5,7 литра на каждого человека, то Керал – все восемь. Количество смертей от отравления алкогольными суррогатами со смертельным исходом здесь в разы выше, чем по всей Индии, год назад на одной сельской свадьбе выпили так, что скончались 132 гостя – но даже это не может отвратить керальцев от любимых их напитков, включая пальмовый самогон.

Кокосовые пальмы в Керале повсюду, к вечеру их сок превращается в напиток, крепостью в четыре градуса, используется для приготовления аппама, блинчиков из кислого теста, и даже дается детям на завтрак – как источник белка. Очереди в алкогольные лавки возникают с самого раннего утра – и за день они не исчезают, а становятся только длиннее.

Но даже при таком отношении к спиртному – алкоголь из водопроводных кранов, согласитесь, все же перебор. Тем более, что другой воды в доме не было. Совсем. Ни помыться, ни чаю заварить, кто-то даже не смог пойти на работу. И возмущенные жители пошли в муниципалитет и местное управление здравоохранения.

Нужно отдать чиновникам должное – причину того, что за счастье потекло из кранов они нашли быстро. Даже не выходя из кабинетов. История вышла душещипательная. Шесть лет назад сотрудники департамента по акцизам конфисковали 6 тысяч литров нелегальных спиртных напитков. Естественно, что по решению суда этот конфискат должен был быть уничтожен.

Тут-то и возникла проблема: а как это сделать? После долгих раздумий был найден выход – выкопать яму и слить всю спиртосодержащую жидкость в нее. Что и было сделано. И вдруг внезапно выяснилось, что эту яму офицеры департамента вырыли рядом со скважиной, откуда происходит забор воды для того самого 18-квартирного дома в Триссуре.

Дальше – понятно, спиртосодержащая жидкость постепенно просочилась в почву и смешалась с водой. Некоторое время концентрация алкоголя была незначительной, жители ничего, кроме приподнятого каждый день настроения не замечали, а в то утро, видимо, вся оставшаяся масса конфиската целиком ушла в воду. «Мы и предположить не могли, что наша операция вызовет такую вонь», - цитируют сейчас чиновника департамента акцизов индийские газеты.

Теперь ликвидация последствий хитрого административно-инженерного решения индийских бюрократов займет месяц – именно столько времени потребуется для капитальной очистки скважины. Все это время жители дома будут пользоваться привозной водой – в бутылях и цистернах – которую доставит им муниципалитет, к радости пострадавших – бесплатно.

Все это было бы курьезом, не заслуживающим особого внимания, если бы не одно обстоятельство. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Индии давно уже стала притчей во языцех, а местный саниэпиднадзор у познакомившихся с его работой вызывает шок и трепет. На этом фоне появление информации о пострадавших от коронавируса в Индии вызвало у чиновников Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нервный тик. Поскольку уж там-то столь масштабных мер, как это делает Пекин, принимать точно не станут. Одна надежда – на индийский авось.