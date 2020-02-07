Только стало известно, что вчера завод в Быдгощи PESA начал поставку 14 новых трехсекционных поездов в адрес итальянской компании-перевозчика Trenitalia, 10 из которых пойдут по городским маршрутам на Сардинии.

Когда я бываю в Польше, часто пользуюсь общественным транспортом — трамваями, автобусами, поездами. Давно обратил внимание, что большая часть подвижного состава польского производства. Причем, производителей трамваев в стране не один, не два, а четыре! Понятное дело, что при очень разветвленной сети этого вида транспорта в десятках городов конкуренция между предприятиями остра. Они производят не только трамваи для городских маршрутов, но и железнодорожные составы.

К тому же, почти одновременно быдгощанами был выигран тендер в румынском городе Яссы, куда отправятся произведенныет там же 16 трамваев Swing.

Это второй город в Румынии, который будет использовать трамваи польского производства. Первым был Клуж.

Сотрудничество с итальянцами началось еще в 2013 году, и на сегодняшний день по Италии бегают 85 железнодорожных пассажирских составов. Они курсируют в регионе Бари, Болоньи, Флоренции, Падуи, Милана и Пизы. Новый контракт продлится до 2021 года

Польские изготовители не останавливаются в своей экспансии на внешних рынках, иногда отказываясь от тендеров внутри своей страны.

Несколько лет назад Киевская государственная городская администрация выбрала эту фирму, которая в результате конкурса обошла конкурентов в цене вопроса и отправила в столицу Украины 10 низкопольных трамваев.

Президент компании-производителя Кжиштоф Зджярски сообщил порталу tvp.info, что новые партии трамваев присоединятся к внушительному послужному списку PESA: уже 400 трамваев и поездов комфортабельно перевозят пассажиров в 11 странах мира.

С декабря прошлого года три новых 6-секционных поезда курсируют в Беларуси на линии Минск-Витебск. Они произведены в формате бизнес-класса и используются на путях Белорусской железной дороги.

Расстояние около 300 километров скоростной поезд преодолевает за 3 часа с несколькими остановками. Скоро три поезда от PESA пойдут по линии Минск-Брест, до белорусско-польской границы.

Польские поезда пользуются большой популярностью у пассажиров, их заполняемость составляет от 70 до 100 процентов. В них есть вагоны 1-го и 2-го классов, вместимость которых составляет 300 пассажирских мест. Скорость, которую развивают эти поезда, составляет до 140 километров в час.

Польская экономика продолжает идти вперед, в отдельных отраслях показывая пример умелого маневрирования на важных рынках Европы и мира. Одна из них — производство поездов и трамваев.