Сегодня в Азербайджане пройдут внеочередные парламентские выборы

Cегодня, 9 февраля в Азербайджане состоятся внеочередные выборы в Милли Меджлис. Голосование начнется в 08:00 утра и закончится в 19:00 вечера.

Согласно данным ЦИК, своим правом голоса смогут воспользоваться 5 миллионов 329 тысяч 460 человек. Число кандидатов для участия в парламентских выборах достигло 1314 человек.

Из них 246 были выдвинуты политическими партиями. В то же время 1057 кандидатов были выдвинуты по собственной инициативе, а 11 были выдвинуты инициативными группами. 79% зарегистрированных кандидатов - мужчины, а 21% - женщины.

За выборами будут следить 77 790 местных наблюдателей. Из них 35 152 являются наблюдателями от политических партий. Кроме того, в связи с выборами были аккредитованы 883 международных наблюдателя, представляющие 58 стран.