В Афганистане обстреляны американские военные

Военные Соединенных Штатов подверглись вооруженной атаке в Афганистане, передает Agence France-Presse.

Отмечается, что есть пострадавшие, однако их число пока не известно.

По данным агентства, объединенные силы США и Афганистана проводили операцию в провинции Нангархар, когда подверглись прямому обстрелу.

По словам неназванного афганского чиновника, за пострадавшими были направлены несколько вертолетов.

Также сообщается, что пока ни одна из группировок не взяла не себя ответственность за нападение.