В Таиланде подтвердили, что стрелку удалось бежать

Застрелив 20 человек и ранив более 30, рядовой армии Таиланда более девяти часов удерживал заложников в здании торгового центра.

Как сообщает «Тхаи Рат ТВ», после штурма здания в городе Накхон Ратчасима (Корат) спецназ не нашел ни преступника, ни 16 его пленников.

Позже стало известно, что злоумышленник укрывался на многоэтажной автостоянке, откуда снова открыл стрельбу по силовикам.

Стрелок также устроил пожар на первом этаже ТЦ, выстрелив в находившийся рядом баллон с газом. Благодаря возникшей суете и панике он сумел сбежать из здания.

Судьба заложников остается неизвестной, двое полицейских были ранены в перестрелке. Из здания по очереди выходят силовики в полном вооружении.