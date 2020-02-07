США эвакуировали из Уханя более 800 человек

Американские власти эвакуировали более 800 граждан США и их родственников из Уханя, где зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV.

Как сообщает ТАСС, об этом говорится в распространенном в субботу письменном заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

«Вчера (в пятницу) два самолета из Уханя с американскими гражданами, их ближайшими родственниками и теми, кто имеет разрешение на постоянное жительство в Соединенных Штатах, благополучно приземлились в США. В общей сложности за последние дни мы эвакуировали более 800 пассажиров из Уханя», - отметила дипломат. Она напомнила, что все пассажиры рейсов проходят специальную проверку у специалистов из федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

Первая группа эвакуированных из КНР американцев (около 200 человек, среди которых были дипломаты и члены их семей) была доставлена 29 января на базу ВВС Марч в штате Калифорния. ЦКПЗ объявили для прибывших 14-дневный карантин.