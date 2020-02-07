В Праге площадь перед посольством России назовут в честь Немцова

Власти Праги намерены переименовать площадь Pod kaštany (Под каштанами), на которой расположено посольство России в Чехии, в площадь Бориса Немцова, сообщил журналистам приматор (глава) столицы Зденек Гржиб.

"Я предполагаю, что мы проголосуем за это 24 февраля, потому что хотим успеть провести церемониал торжественного открытия доски с новым названием в годовщину убийства Бориса Немцова, идеально было бы это сделать вместе с дочерью Немцова", - сказал он.

По его словам, лидеры партий, входящих в состав правящей в Праге коалиции, согласны с этим решением. Топографическая комиссия при магистрате города заявила в пятницу, что "не существует технических, административных или организационных препятствий для переименования площади".

Как сообщил Гржиб, присвоением площади имени Немцова магистрат пойдет навстречу пожеланиям многих горожан, под соответствующей петицией уже поставили подписи более 4,5 тысячи жителей Праги. Приматор не считает, что кто-либо в России воспримет как провокацию переименование в честь Немцова площади перед посольством РФ.