Военнослужащий, устроивший в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда стрельбу, в результате которой погибли и получили ранения десятки людей, ликвидирован. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Анутин Чарнвееракул.

"Спасибо полиции и военным, которые разрешили этот инцидент, - написал он на своей странице в Facebook. - Необыкновенно!" Глава ведомства также выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим, заверив, что "врачи позаботятся о здоровье каждого, кого к ним доставят".

Жертвами военнослужащего стали 26 человек, еще 57 получили ранения, сообщает Reuters со ссылкой на премьер-министра королевства Праюта Чан-Очу, который отправился на место происшествия для встречи с пострадавшими.

Премьер королевства отметил, что военный армии Таиланда открыл огонь по людям из-за личных проблем, связанных с обманом при продаже дома.