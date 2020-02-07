Джеки Чан пообещал миллион создателю лекарства от коронавируса

Актер отметил, что наука и технологии — это ключ в борьбе со смертельным вирусом, и выразил надежду, что лекарство удастся создать как можно быстрее, пишет Strait Times.

Джеки Чан заявил, что не хочет видеть пустыми в городах КНР некогда оживленные улицы, а также то, как его соотечественники борются с вирусом до смерти в то время, когда они должны наслаждаться жизнью.

«Пока я могу это делать — помогать в борьбе с эпидемией и противодействовать хаосу в стране. Я готов на все. Преодоление эпидемии неотделимо от поддержки науки. Считаю, что многие люди думают так же, как и я. Надеюсь, что у нас получится как можно скорее разработать специальные лекарства, чтобы спасти жизни больных соотечественников», — заявил актер.

Чан добавил, что в настоящее время занят тем, что распространяет маски и защитную одежду среди населения и ищет новых поставщиков этих материалов в КНР. Кроме того, он намерен уделить внимание популяризации знаний о профилактике заболевания. Актер назвал свою идею заплатить 1 млн юаней тому, кто сможет придумать лекарство, наивной, но выразил надежду, что эти деньги хотя бы в какой-то мере помогут делу.