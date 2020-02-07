Выросло число жертв беспорядков в Казахстане

Число жертв беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана выросло до 10 – в больнице умерли два человека.

Телеканал «Хабар 24» сообщает, что в субботу вечером в больнице умер один из пострадавших, 1995 года рождения, а в воскресенье стало известно о смерти второго человека, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу в результате массовой драки и стычек в Казахстане погибли восемь человек, десятки получили ранения, в том числе огнестрельные. Кроме того, участники беспорядков сожгли 30 частных домов, полтора десятка магазинов и свыше 20 машин. Задержаны почти 50 человек.