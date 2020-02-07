Наблюдатель ПАСЕ: Заключение о ходе выборов будет обнародовано завтра

"Впервые участвую в качестве наблюдателя на выборах, проводимых в Азербайджане". Об этом сказал международный наблюдатель ПАСЕ из Австрии Кристиан Хейфнекер (Hafenecker Kristian), сообщает Trend.

По его словам, он будет проводить наблюдения на участках в течение всего дня до завершения выборов: "Но я не могу сказать точное количество участков, где я буду проводить наблюдения. В течение дня максимально постараемся побывать на многих участках".