Глава миссии наблюдателей от СНГ о ходе выборов в Азербайджане

По его словам, миссия СНГ приступила к своей работе 19 января, так как работа наблюдателей долгосрочная.

ЦИК Азербайджана провел очень большую работу для того, чтобы выборы прошли открыто и демократично. Об этом сказал сегодня глава миссии наблюдателей от СНГ Виктор Гуминский, передает Trend.

Гуминский отметил, что в целом в составе миссии 252 наблюдателя из восьми стран, а также представители Межпарламентской ассамблеи СНГ, Парламентского собрания Союза Беларуси и России, Исполнительного комитета СНГ.

«Работа ЦИК, окружных и участковых избирательных комиссий организована строго в соответствии с национальным законодательством. В этом мы убедились, посещая регионы, присутствуя сегодня на открытии участков и голосовании», - сказал он.

Гуминский также отметил, что в этих выборах участвует намного больше кандидатов в депутаты, чем в предыдущих выборах в парламент.