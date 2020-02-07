Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева проголосовали на парламентских выборах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи в воскресенье прибыли на шестой избирательный участок, расположенный в средней школе номер шесть 29-го Сабаильского избирательного округа города Баку, сообщает АзерТАдж.

Президент Ильхам Алиев, пройдя в комнату для голосования, взял избирательный бюллетень, прошел в кабину и опустил бюллетень в урну.

Мехрибан Алиева и члены семьи также проголосовали.

В этом избирательном участке зарегистрированы 696 избирателей.

В пункте за ходом голосования наблюдают зарубежные наблюдатели, а также представители неправительственных организаций, различных политических партий и представители кандидатов.