«Азеришыг» о перебоях в электроснабжении на некоторых избирательных участках

Наблюдающийся в Баку и на Апшеронском полуострове сильный ветер, сопровождающийся мокрым снегом и снегом, вызвал перебои в энергоснабжении некоторых районов столицы.

Так, в поселке Говсан на некоторых избирательных участках Сураханского избирательного округа №30 не было электричества. Речь, в частности, идет об избирательных участках №№5, 8, 9 и 15. В поселке Мехтиабад из-за отсутствия света избиратели были вынуждены голосовать в Апшеронском избирательном округе №45 в темноте.

Глава пресс-службы ОАО «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев подтвердил, что в поселке Говсан возникли перебои с электричеством. По словам Мустафаева, ночью из-за сильного ветра произошла авария на 2-й линии электропередач Гобу. Потому возникли перебои в энергоснабжении некоторых частей поселка Мехтиабад и села Мухаммади: «В настоящее время авария устранена, к концу дня электроснабжение будет восстановлено. Дело в том, что сильный порывистый ветер мешает работе сотрудников ОАО. Но, несмотря на все это, мы работаем в усиленном рабочем режиме, в нашем распоряжении есть любого вида техника. В Говсане на территории Гум адасы на воздушных линиях электропередач также возникли проблемы, поэтому в Сураханы и других поселках города произошел перерыв в электроснабжении».