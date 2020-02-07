ПАСЕ: Доклад о выборах в Азербайджане обсудим в апреле

Парламентская ассамблея Совета Европы обсудит доклад по итогам парламентских выборов в Азербайджане на пленарном заседании в апреле 2020 года, заявил входящий в наблюдательную миссию ПАСЕ содокладчик Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану Стефан Шеннак, передает Report.

По словам содокладчика, с целью подготовки доклада он планирует два раза посетить Азербайджан.

"Процесс голосования идет, как и на предыдущих выборах, своим ходом. Пока я посетил два избирательных участка. На первом из них, избирательном участке №18 2-го Наримановского избирательного округа №20, как нам объяснили, с раннего утра из-за плохих погодных условий мы не видели ни одного избирателя. А вот на избирательном участке, созданном на территории исправительного учреждения №2, было достаточно много голосующих. В целом, говорить о процессе выборов, явке пока рано. Завтра у нас будет пресс-конференция, на которой мы и поделимся своими наблюдениями", - сказал Шеннак.