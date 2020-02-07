ОАО «Азеришыг», учитывая, что парламентские выборы в Азербайджане проходят в условиях экстремальной погоды, заранее предприняло превентивные меры. Руководство акционерного общества за два дня до выборов провело служебное совещание в связи с обеспечением избирательных участков бесперебойной подачей электроэнергии. По всей стране отделения и управления «Азеришыг» перешли на усиленный режим работы.

Как сказал haqqin.az глава пресс-службы «Азеришыг», сильный порывистый ветер, снег в горных районах сделали неизбежными аварии в электросетях некоторых мест. Однако, чтобы не допустить перебоев в подаче электроэнергии на избирательные участки, «Азеришыг» заранее обеспечило их генераторами.