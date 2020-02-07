У китайского коронавируса появилось временное название
Пневмония нового типа, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, получила английское название - Novel coronavirus pneumonia или NCP. Об этом говорится в заявлении Госкомитета по делам здравоохранения КНР.
"Власти Китая приняли решение дать заболеванию временное название "пневмония, вызванная новым типом коронавируса". На английском языке оно звучит как Novel Coronavirus Pneumonia или сокращенно NCP", - говорится в сообщении.
По данным на утро воскресенья, число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в КНР превысило 37,2 тыс., 813 человек умерли, выздоровели 2 729. Наибольшее количество зараженных в Китае приходится на центральную провинцию Хубэй (27 100 человек), далее следуют южная провинция Гуандун (1 120), восточная Чжэцзян (1 075) и центральная Хэнань (1 033).