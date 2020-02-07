Марин Ле Пен просит в долг у французов

Во Франции правая партия "Национальное объединение" (бывший "Национальный фронт") под руководством Марин Ле Пен намерена финансировать свою деятельность, взяв деньги в долг у граждан. Партия объявила о начале сбора средств и создании своего собственного "банка демократии", сообщает Radio France internationale (RFI).

По словам Марин Ле Пен, данное решение не связано с тем, что в России у "Национального объединения" требуют вернуть более 9 млн евро, пишет Дойче велле.

3 февраля сообщалось, что российская фирма АО "Автозапчасть" обратилась в арбитражный суд Москвы с иском к французской партии о возврате 639,7 млн рублей долга. Речь идет о кредите, который партия Ле Пен взяла в 2014 году в "Первом чешско-российском банке". Из-за этого Ле Пен раскритиковали за слишком тесные связи с Россией. В 2016 году Центробанк лишил банк лицензии, а права требования по кредиту французской партии перешли сначала к компании "Конти", а потом - к компании "Авиазапчасть".

Общие долги крайне правой французской партии могут составлять 24 млн евро, в эту сумму входят 4,5 млн евро, которые требует вернуть структура отца Марин Ле Пен - создателя и бывшего главы "Национального фронта" Жан-Мари Ле Пена. Официально партия не заявляла, какую сумму хотят взыскать с нее кредиторы.

АО "Авиазапчасть" было образовано на базе советского предприятия "Авиазагранпоставка", которое отвечало за обслуживание авиатехники, экспортируемой из СССР. Сейчас компания продает запчасти, навигационное оборудование для российской авиатехники, специальные металлы для аэрокосмической и авиационной промышленности, ремонтирует ИЛ-76. Компания полностью принадлежит бизнесмену Валерию Захаренкову.