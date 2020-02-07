9 февраля председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов встретился с председателем комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонидом Калашниковым.

Он отметил, что процесс выборов в Милли Меджлис освещается зарубежными и местными СМИ. В выборах представлено большинство политических партий Азербайджана. Наблюдения за выборами проводятся со стороны локальных и международных наблюдателей. В одной тысячи выборных пунктов установлены веб-камеры.

Председатель комитета Госдумы Леонид Калашников сказал, что они в процессе наблюдения стали свидетелями того, что парламентские выборы проходят строго в рамках законодательства.

После этого председатель ЦИК ответил на вопросы журналистов.