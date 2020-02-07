В Казахстане назвали причину беспорядков на юге страны

Калайчиди сообщил, что «5 февраля произошел дорожный конфликт, кто-то кому-то не уступил дорогу», после чего «от слов дело перешло к рукоприкладству», - передает ТАСС.

При этом дальнейшее обострение ситуации спровоцировали рассылки в соцсетях. «Люди, не задумываясь над своими комментариями, рассылали их. В результате часть молодежи поддалась на это. Мы и в других регионах нашли этих провокаторов», – отметил замглавы МВД.

Напомним, в ночь на пятницу в Казахстане произошла массовая драка и ряд стычек. Погибли десять человек. Десятки людей получили ранения, в том числе огнестрельные, сожжено множество домой, полтора десятка магазинов и свыше 20 машин. Задержаны почти 50 человек. В Кордайском районе, где произошли массовые беспорядки, объявили режим ЧС.