Павел Пашнов: «В Санкт-Петербурге через камеры мониторят выборы в Азербайджане»

Около 30 наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи (МПА) СНГ до конца голосования проводят мониторинг на различных избирательных участках в Баку. Об этом сообщил haqqin.az представитель МПА СНГ по связям со СМИ Павел Пашнов.

По его словам, всего от СНГ за выборами в Милли Меджлис наблюдают более 200 наблюдателей.

В то же время через веб-камеры наблюдатели от МПА СНГ в Санкт-Петербурге мониторят выборы, проходящие в регионах Азербайджана.

Сегодня вечером состоится итоговое совещание, на котором будет выработано заключение МПА СНГ по выборам, которое будет оглашено завтра на пресс-конференции в Центральной избирательной комиссии Азербайджана в 11 часов.