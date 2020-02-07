В Китае призвали экономить средства защиты от коронавируса

Китайский государственный комитет здравоохранения призвал местных жителей, напуганных перспективой заразиться смертельным коронавирусом, экономить защитные костюмы, очки и медицинские маски. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на заявление ведомства.

В госкомитете отметили, что нерациональное использование жителями спецодежды, предотвращающей инфицирование, выливается в нехватку средств защиты для врачей и тех, кто непосредственно связан с борьбой с эпидемией и контактирует с больными.

Хотя снабжение медицинского персонала спецкостюмами, очками и масками улучшилось, дефицит средств защиты все равно ощущается, констатировали в комитете. Представитель китайского города Уханя, который стал очагом эпидемии, сообщил, что местным медработникам требуются не менее 59 тысяч защитных комплектов, а в наличии есть только 48 тысяч. Таким образом, только в Ухане дефицит составляет 11 тысяч защитных комплектов.