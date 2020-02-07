Дарига Назарбаева призвала наказать провокаторов беспорядков

Спикер сената (верхней палаты) парламента Казахстана Дарига Назарбаева призвала строго наказать провокаторов и мародеров, участвовавших в беспорядках на юге республики, - сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сената.

"Провокаторы и мародеры - преступники, которые наживаются на крови и страданиях людей. Они должны быть выявлены и наказаны по всей строгости закона", - заявила Назарбаева.

Она выразила соболезнования родным и близким погибших во время беспорядков и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим: "Сегодня, оплакивая погибших, вспоминая ужасы трагической ночи, мы особенно остро понимаем, что нет ничего важнее единства, мира, согласия в обществе. Долг каждого из нас - оберегать эти ценности, как собственную жизнь".

Напомним, в ночь на пятницу в Казахстане произошли массовая драка и ряд стычек. Погибли десять человек. Десятки людей получили ранения, в том числе огнестрельные, сожжено множество домов, полтора десятка магазинов и свыше 20 машин. Задержаны почти 50 человек. В Кордайском районе, где произошли массовые беспорядки, объявили режим ЧС.