В Иране заявили, что следят за войсками США в Персидском заливе

Все войска США, которые дислоцированы в регионе Персидского залива, находятся под постоянным контролем Ирана, заявил секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Мохсен Резаи.

"Все базы США в этом регионе находятся под нашим наблюдением, в том числе авианосцы США, и мы знаем, сколько здесь у США кораблей и где конкретно они находятся", - цитирует его ТАСС.

Резаи отметил, что информация Исламской Республики о находящихся в регионе американских военнослужащих "очень точна": "Даже когда американские солдаты посещают отели в Кувейте или Бахрейне, мы следим за ними".