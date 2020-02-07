Самир Шарифов: Основная работа направлена на сокращение внешнего долга

«В настоящее время Азербайджан выплачивает больше долгов, и благодаря этому внешний государственный долг страны сократился на 5 процентных пунктов по отношению к ВВП», - сказал сегодня журналистам министр финансов Азербайджана Самир Шарифов.

По его словам, основная работа направлена на сокращение внешнего долга и изменение структуры долгового портфеля.

«В настоящее время мы можем погасить более «дорогие долги», привлекая более дешевые кредиты», - сказал министр.