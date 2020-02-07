США строят новые военные базы в Сирии

США создают в нефтеносных районах Сирии новые военные базы. Об этом сообщило Anadolu.

По информации источников агентства, американские военные приступили к сооружению базы в районе города Телль-Бирак в провинции Хасеке. Источники утверждают, что с помощью этой базы американцы намерены блокировать российским военным путь к одному из главных центров нефтедобычи Сирии в районе Румейлан. Строительную технику и материалы для возведения объекта ВС США перебросили из Ирака.

Под еще одну базу ВС США переоборудуют бывшие курдские военные объекты на юге провинции Хасеке. Эта база будет использоваться для контроля добычи нефти в провинции Дейр-эз-Зор.