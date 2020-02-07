Синоптики о погоде на завтра: снег и сильный ветер
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове временами ожидается снег, сильный северо-западный ветер, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшеронском полуострове составит ночью 1-4 градуса мороза, днем - 1-3 градуса тепла, в Баку ночью - 2-4 градуса мороза, днем - 1-3 градуса тепла.
Атмосферное давление повысится с 770 до 773 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит ночью и днем 75-85 процентов.
На дорогах возможен гололед.
В районах Азербайджана завтра временами ожидается снег, местами сильный. Днем в большинстве районов преимущественно без осадков, в отдельных местах туман. Западный ветер временами будет усиливаться.