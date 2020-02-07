ЦИК о прикрытых веб-камерах на избирательных участках
«Веб-камеры на избирательных участках активны с 07:45». Об этом журналистам сказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Ровзат Гасымов.
Р.Гасымов отметил, что веб-камеры начали действовать до начала голосования.
«В социальных сетях некоторые пользователи делали попытки распространить информацию о том, что веб-камеры прикрыты. Но все веб-камеры работают. Некоторые камеры безопасности расположены на участковых избирательных комиссиях. Местные и международные наблюдатели порекомендовали, чтобы эти камеры были прикрыты. Так было и на предыдущих выборах. Здесь не может идти речь о прикрытии веб-камер», - сказал он.