Депутат Ландтага: Удивлен тем, как открыто организованы выборы

Власти Азербайджана демонстрируют открытость и прозрачность при организации и проведении досрочных парламентских выборов, заявил международный наблюдатель, депутат Баварского Ландтага (парламент федеральной земли Бавария) Ули Хенкель.

«Я очень приятно удивлен тем, как все открыто организовано. Очень много наблюдателей. Это показывает, что правительство хочет продемонстрировать прозрачность, и ему нечего скрывать», - сказал Хенкель Интерфакс-Азербайджан.

Другой наблюдатель, член парламента Чехии Вера Прохазкова, подчеркнула, что процесс голосования на досрочных выборах организован четко: «Я видела, что все имеют паспорта, и сама организация на высоком уровне».