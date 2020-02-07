Российские наблюдатели довольны выборами в Азербайджане

Российские наблюдатели отмечают хорошую организацию парламентских выборов в Азербайджане, а также отсутствие административного голосования и принудительного привода избирателей на участки.

«Много кандидатов, в среднем, на каждом участке от 10 до 20. Явка избирателей в Баку пока не очень высокая, в трехмиллионном городе трудно ожидать высокой явки. С другой стороны, это хороший симптом, значит никакого административного голосования, какого-то принудительного привода нет. Мы отмечаем отсутствие очередей при голосовании, все достаточно спокойно», - сказал Интерфакс-Азербайджан гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

Федоров также отметил большое число наблюдателей, «причем не международных, кочующих от участка к участку. Речь идет об азербайджанских наблюдателях, представителях некоммерческих организаций, политических партий. На каждом участке мы встречали от 5 до 20 человек, которые наблюдают и фиксируют все возможные нарушения и, самое главное, предотвращают их. Так что хорошие впечатления, будем продолжать наблюдать».

По словам депутата Госдумы Алексея Журавлева, на 11:00 явка на участке превысила 10%: «Но это нормально. Народ не спеша, но идет. Меня удивила также высокая конкуренция среди кандидатов в депутаты - примерно 10 человек на одно место. Это говорит о том, что выборы конкурентные».