Тайвань попытался перехватить военные самолеты Китая

Военно-воздушные силы Тайваня предприняли попытку перехватить военные самолеты материкового Китая, сообщает ТАСС со ссылкой на тайваньскую военную администрацию.

Китайские истребители J-11 и бомбардировщики H-6 были замечены к югу от острова, после чего военные Тайваня использовали силы противовоздушной обороны и самолеты воздушной разведки для перехвата, говорится в заявлении администрации.

Позиция властей Тайваня состоит в том, что подобные полеты военных самолетов подрывают региональную безопасность и ставят под угрозу мир и благосостояние стран региона.