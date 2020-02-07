Агентство автодорог предупреждает водителей о гололеде

В результате резкого похолодания на территории Азербайджана некоторые дороги покрылись гололедом. Вся техника и живая сила Государственного агентства автомобильных дорог приведены в готовность. На всех автомагистралях ситуация нормальная, сказал глава пресс-службы госагентства Анар Наджафли, передает Trend.

Наджафли попросил водителей, выезжающих вечером в районы, быть осторожными: "Магистральные дороги, в особенности через Агсуинский перевал и Муганны, дороги Баку - Шемаха - Евлах заледенеют, поэтому водители должны учитывать это".

По его словам, у выехавших неподготовленными водителей могут возникнуть проблемы: "Мы просим водителей по возможности не выезжать на дорогу вечером, а в обратном случае соблюдать меры предосторожности. Неопытным водителям, а также выезжающим на неисправном или не подготовленном к зиме транспорте в этих направлениях ехать не рекомендуется".