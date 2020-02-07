Немецкий депутат: "Никаких жалоб на выборы к нам не поступало"

Мы наблюдаем за всем процессом выборов в Милли Меджлис, включая подсчет голосов и подведение итогов на избирательном участке. Об этом сообщил haqqin.az международный наблюдатель, депутат парламента германского свободного земельства Бавария Уильрих Сингер.

По его словам, вместе с ним мониторинг за выборами проводят три парламентария из ФРГ.

Германские депутаты посетили четыре избирательных участка в Баку, осмотрели кабины для голосования, проверили запечатаны ли урны, поговорили с избирателями, доверенными лицами кандидатов.

«Везде мы встретили доброжелательные людей и никаких жалоб на нарушения не встретили. Очень важно, что обеспечены условия для тайного голосования и прозрачные урны. Для нас очень важно, участвовать в процессе подсчета голосов, и мы намерены посетить один из участков во время подведения итогов», - сказал Сингер.