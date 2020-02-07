Глава парламента Кувейта предложил «перекупить» Трампа

В столице Иордании Аммане прошла экстренная сессия Межпарламентской ассамблеи арабских государств, созванная в ответ на публикацию президентом США Дональдом Трампом плана палестино-израильского урегулирования, так называемой "сделки века".

Как пишет NEWSru.co.il, самым ярким стало выступление председателя кувейтского парламента Марзука аль-Ранима. Обращаясь к главе Белого дома, он поинтересовался: "А что если мы предложим тебе сумму больше той, чем ты предлагаешь нам? Просто чтобы ты оставил нас в покое и убрался с нашей священной земли?"

Затем аль-Раним достал копию документа, порвал несколько его листов и выбросил в мусорное ведро, заявив: "Место этого соглашения – на свалке истории". Это вызвало шумное одобрение.