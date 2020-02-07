Мазахир Панахов: «Это несерьезные люди, они будут наказаны»

Председатель ЦИК также выразил отношение к информации, распространившейся в социальных сетях в связи с происходящим в Зангилан-Губадлинском избирательном округе №125.

Он отметил, что будут предприняты более жесткие и серьезные меры, чем раньше.

«Столько всего вложено с точки зрения просветительской работы, инструктирования, что этого всего не должно было быть. Если кто-то на местах предпринимает неправильные шаги, в их отношении будут предприняты меры в соответствии с законодательством. К этому процессу привлечены десятки тысяч людей. Очевидно, что определенный процент этих людей – это несерьезные люди, они должны быть заменены и не должны принимать участие в данном процессе. В их отношении будут предприняты определенные меры», - сказал глава ЦИК.