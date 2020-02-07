Германия эвакуировала еще 20 граждан из Китая

Германия на прошлой неделе эвакуировала из Уханя более 100 своих граждан. Они все помещены под карантин, двое из них оказались носителями вируса и были госпитализированы. Как сообщали в МИД Германии, ряд немцев не смогли покинуть Ухань, поскольку поздно изъявили такое желание или не успели на борт бундесвера при первой эвакуации.

"Я удовлетворен эвакуацией дополнительно 20 немцев и членов их семей британским чартерным бортом из Уханя. Мы очень благодарны нашим британским друзьям, с которыми мы работали в последние дни интенсивно и в доверительном ключе, чтобы сделать эвакуацию возможной", - цитирует МИД министра в пресс-релизе.

Борт Великобритании эвакуировал помимо британцев и немцев граждан ряда других стран ЕС. По словам Мааса, это было проявлением европейской солидарности, "которое задает настроение на будущее и тесное сотрудничество с Великобританией после Brexit". Эвакуированные граждане ФРГ будут доставлены в одну из клиник Берлина, где они будут находиться под карантином в течение двух недель.

Как сообщал ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб, на британском самолете были эвакуированы 200 человек - 105 подданных Соединенного Королевства и 95 европейцев и членов их семей.

Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 811 человек, заражены почти 37,2 тысячи.