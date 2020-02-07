Депутат Госдумы о парламентских выборах в Азербайджане
«В самом начале отмечалось несколько слабое участие избирателей во внеочередных парламентских выборах. Но это было связано не с политическими мотивами, а с плохой погодой в Баку. К полудню погода улучшилась, и больше людей стали приходить на избирательные участки», - сказал haqqin.az депутат российской Госдумы, заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, член наблюдательной миссии от Межпарламентской ассамблеи СНГ Александр Башкин.
Он вместе с представителями МПА СНГ посетил более десяти избирательных участков в Ясамальском и Хатаинском районах Баку.
«Я знаком с азербайджанским избирательным законодательством, так как был наблюдателем на прошлых выборах в Азербайджане. Поэтому могу с уверенностью сказать, что выборы организованы и проходят без нарушений. На всех участках много доверенных лиц кандидатов. Я усиленно спрашивал у них про нарушения, но никаких нареканий не прозвучало. Иностранных наблюдателей мы встретили только на одном участке. Не буду сообщать на каком именно, но на одном из участков буду наблюдать за процессом подсчета голосов», - сказал А.Башкин.