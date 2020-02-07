Цена самой популярной криптовалюты - биткоина - растет более чем на 3% и впервые с 26 октября поднялась выше психологической отметки в 10 тысяч долларов. Как передает РИА Новости, об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на настоящее время биткоин дорожает на 3,21%, до 10,114 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин прибавляет 3,28%, достигая 10,132 тысячи долларов.