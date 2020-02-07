Наблюдатель из США: «Нарушений на выборах не было»
«На проходящих в Азербайджане выборах в парламент нарушений процедуры голосования или жалоб со стороны представителей кандидатов не было», - сказал haqqin.az наблюдатель за внеочередными выборами в Милли Меджлис из США, известный политический деятель Леон Вайнштейн.
Вайнштейн вместе с двумя общественными деятелями США и пятью американскими журналистами посетил несколько избирательных участков в Баку.
«Мы поговорили с представителями партий, независимых кандидатов, организаторами выборов. Каких-то жалоб на нарушения избирательного законодательства высказано не было. У меня сложилось впечатление, что люди знают о нормах голосования, определили, за кого проголосуют и чего ожидают от нового парламента», - сказал он.