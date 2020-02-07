Мазахир Панахов так и сказал: «Смотрите на урны с правильного ракурса»

Согласно информации, глава ЦИК заявил, что на урны нужно смотреть с правильного ракурса: «Почему это вызывает интерес у людей? Смотрите на урны с правильного ракурса, и тогда вы увидите, что все они одинаковые. Вы видите одни урны с темного угла, другие со светлого, поэтому они кажутся разными».

По словам М.Панахова, на этот час официальных жалоб в ЦИК не поступало:

«Согласно Избирательному кодексу, все поступающие сегодня жалобы немедленно рассматриваются. Это не значит, что жалоб не будет, будут, конечно. В этом нет ничего предосудительного».